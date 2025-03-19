«Попкорновую болезнь» из-за вейпов диагностировали у подростка в Томске

Первый подтвержденный случай заболевания EVALI, связанного с употреблением электронных сигарет, зарегистрирован в Томске. Это заболевание также называют «попкорновой болезнью», передает ТАСС со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в городе были выявлены случаи заболеваний среди подростков, вызванных курением вейпов. Один пациент получил диагноз EVALI, другому поставлен диагноз токсического воздействия курительных смесей на центральную нервную систему.

«Попкорновая болезнь» представляет собой облитерирующий бронхиолит, который поражает дыхательные пути – бронхиолы. Заболевание сопровождается воспалительным процессом, образованием рубцовой ткани и сужением бронхиол. Характерным признаком является специфический звук при прослушивании легких, похожий на треск лопающегося попкорна.

Этот вид бронхиолита впервые был диагностирован в 2019 году в США, однако на сегодняшний день эффективное лечение для него еще не разработано. Основной причиной развития данного тяжелого заболевания считается ароматизатор диацетил, безопасный при употреблении с пищей, но вызывающий серьезные проблемы с легкими при регулярном вдыхании.