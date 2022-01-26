В Татарстане начали вакцинировать детей от Covid-19

Накануне в республику поступила первая партия вакцины «Спутник М», предназначенная для вакцинации от новой коронавирусной инфекции детей и подростков. Всего было получено 2880 комплектов «Спутник М». Вакцина распределена по поликлиникам РТ.

«Спутник М» – это пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник V», однако концентрации достаточно, чтобы у ребенка выработалось необходимое количество антител к инфекции.

Вакцинация детей от 12 до 15 лет будет проходить только с письменного разрешения родителей. Подростки старше 15 лет смогут заполнить анкету на согласие сами.

Перед прививкой ребенка осмотрит педиатр, он измерит температуру, давление и задаст вопросы о самочувствии.

Записаться на прививку можно через портал Госуслуг.

После прививки возможны повышение температуры, ломота в суставах, озноб, общее недомогание, а также зуд в месте укола.

Противопоказаниями к вакцинации является тяжелая аллергия, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины и возраст до 12 лет.

В случае, если ребенок болеет, привиться можно будет через 2-4 недели после выздоровления.



