Врач предсказал «падение» омикрон-штамма Covid в 2022 году

В этом году «омикрон» станет доминирующим штаммом коронавируса в мире, однако уже к концу 2022-го его ожидает падение. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Говоря о таком сценарии, специалист взял за основу историю предыдущего, дельта-штамма вируса.

«Если мы проанализируем 2021 год, то это было восхождение и падение „дельты“. Все было вокруг этого одного штамма. Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение „омикрона“», — заметил эксперт.

Он добавил, что пока непонятно, к каким последствиям приведут взлет и падение «омикрона», а также с чем будут связаны эти изменения. «Вопрос только в том, кто его сменит, то есть во что выльется падение этого штамма. Вот тут прогнозов никто не рискует давать», — рассказал Водовозов.

По его словам, вирус не исчезнет полностью в этом году, по крайней мере он сохранится в тех странах, где процент привитых недостаточно высок.

«Население планеты у нас привито только где-то на 50%, но это очень неравномерно. Один из „чемпионов мира“ — Южная Америка, где привито больше 63%. Но в Африке, например, привито где-то 8% населения. Такая ситуация для коронавируса — это то, что надо. Его могут „изгнать“ с некоторых территорий, где высокий процент привитых, но у него все равно будут территории, где большое количество людей к нему чувствительны», — заявил врач.

Водовозов напомнил, что единственным способом защититься от вируса и избежать тяжелого течения болезни остается вакцинация.

Накануне в России была зарегистрирована первая тест-система, которая за полтора часа может выявить заражение «омикроном», о чем сообщало ИА «Татар-информ».