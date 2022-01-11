В России появилась первая тест-система для выявления «омикрона»

В России зарегистрирована тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса. Разработка принадлежит Федеральному медико-биологического агентству, сообщает, ссылаясь на ФМБА, РИА Новости.

«В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм Covid-19. 11 января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие», — отметили в пресс-службе.

Планируется, что новые тесты будут применяться в клинической лабораторной диагностике. Благодаря им можно за полтора часа определить, заражен ли человек «омикроном» или «дельтой».