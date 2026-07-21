Врач объяснила, какой метод похудения самый эффективный и безопасный

Наиболее правильный подход при похудении: надеяться не на быстрый результат, а на постепенное и устойчивое снижение массы тела. Об этом рассказала «Татар-информу» врач-эндокринолог Городской поликлиники №21 Казани Аделя Димиева.

«Клинически значимым считается снижение веса на 5-10% от исходной массы тела. Даже такой результат уже приводит к снижению артериального давления, улучшению показателей сахара крови, уменьшению нагрузки на суставы и снижению сердечно-сосудистых рисков. Безопасным считается снижение массы тела примерно на 0,5-1 кг в неделю. Более быстрые темпы часто сопровождаются потерей мышечной массы и последующим возвратом веса», – объяснила медик.

Сохранить мышечную массу и удержать результат помогает здоровая физическая активность. Людям с ожирением чаще всего рекомендованы ходьба, плавание, занятия на велотренажере и умеренные силовые тренировки.

«Если говорить о снижении веса, питание играет ведущую роль. Основу здорового рациона должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, источники качественного белка и полезных жиров. В каждой основной трапезе желательно присутствие белкового продукта: рыбы, нежирного мяса, яиц, молочных продуктов или бобовых. Необходимо ограничивать количество продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров», – добавила Аделя Димиева.

Проблема лишнего веса обрела планетарные масштабы и, по словам экспертов, будет только усугубляться. О том, почему ожирение стало одной из главных проблем со здоровьем и чем болеют татарстанцы на фоне избыточного веса, читайте в материале «Татар-информа».