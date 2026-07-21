Это не только вопрос внешности: чем грозит эпидемия ожирения и как ее остановить

Проблема лишнего веса обрела планетарные масштабы и, по словам экспертов, будет только усугубляться. Почему ожирение стало одной из главных медицинских проблем? Чем болеют татарстанцы на фоне избыточного веса? Как эффективно противостоять угрозе? Ответы на эти вопросы «Татар-информу» дали эксперты.





В Республике Татарстан с диагнозом «ожирение» на учете стоят 71 262 взрослых и 19 739 детей, сообщает региональный Минздрав

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новая мировая угроза?

Сегодня проблема избыточного веса и ожирения актуальна для всего мира. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, количество людей с ожирением с конца прошлого десятилетия выросло вдвое и уже достигло миллиарда. Эксперты предполагают, что в ближайшие годы около половины населения Земли будет иметь лишний вес.

Больше половины населения Российской Федерации сегодня имеют избыточную массу тела, сообщал ТАСС со ссылкой на главного внештатного диетолога Минздрава страны Виктора Тутельяна. Ожирением страдают порядка 36 миллионов россиян, то есть каждый четвертый житель страны. Такие данные привело агентство со ссылкой на директора государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России Наталью Мокрышеву.

«Не менее тревожной является ситуация и среди детей. В 2024 году около 480 тысяч школьников имели установленный диагноз "ожирение". По данным ВОЗ, в возрастной группе 7–11 лет доля детей с избыточной массой тела и ожирением достигает приблизительно 33%», – рассказала Мокрышева ТАСС.

В Республике Татарстан с диагнозом «ожирение» на учете стоят 71 262 взрослых и 19 739 детей, сообщает региональный Минздрав. Доктор медицинских наук, профессор кафедры общей гигиены Казанской государственной медицинской академии Оксана Фролова в интервью «Татар-информу» отмечала, что число жителей республики, пораженных эпидемией лишнего веса, гораздо больше.

«Согласно исследованию, сегодня 67% татарстанцев обладают избыточной массой тела и ожирением. Количество этих людей растет», – сказала собеседник агентства.

«Татар-информ» узнал мнение экспертов о том, почему ожирение сегодня стало одной из главных проблем со здоровьем и как можно противостоять этому явлению.

Опасность представляют продукты с высокой калорийностью и низкой насыщаемостью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Недосып и слишком долгий сон повышают риск ожирения

«К сожалению, сегодня ожирение перестало быть только вопросом внешности. Это одна из самых серьезных медицинских проблем XXI века. Дело не только в особенностях питания. Существенно изменился и сам образ жизни. Мы меньше двигаемся, больше времени проводим за телефоном и компьютером, чаще испытываем хронический стресс. При этом нас постоянно окружают доступные высококалорийные продукты», – рассказала агентству врач-эндокринолог высшей категории, доцент кафедры эндокринологии Казанского государственного медицинского университета Татьяна Киселева.

Ожирение − это хроническое заболевание, в основе развития которого лежат десятки факторов. Большую роль играет наследственная предрасположенность. Если родители имеют ожирение, риск унаследовать его у детей выше.

«Сегодня полноценный сон наряду с правильным питанием и регулярной физической активностью рассматривается как один из важных компонентов профилактики ожирения. Для большинства взрослых оптимальной считается продолжительность сна 7−8 часов в сутки. Хронический недосып, то есть сон менее шести часов, как и слишком продолжительный сон − более девяти часов – ассоциируются с повышенным риском развития ожирения», – отметила врач.

Если говорить о еде, которая приводит к ожирению, то наибольшую опасность представляют продукты с высокой калорийностью и низкой насыщаемостью. К ним относятся:

сладкие газированные напитки и другие напитки с добавленным сахаром;

фастфуд;

выпечка;

кондитерские изделия;

чипсы и другие снеки;

многие виды колбасных изделий;

продукты быстрого приготовления.

А как понять, что лишний вес уже начал представлять опасность? По словам Татьяны Киселевой, одним из простых ориентиров является индекс массы тела, который рассчитывается по формуле «масса тела в килограммах, разделенная на рост в метрах в квадрате». ИМТ 18,5−24,9 – это нормальная масса тела, 25−29,9 − избыточная масса, 30 и выше − ожирение.

«Важно не только количество жировой ткани, но и то, где именно она откладывается. Наиболее опасно абдоминальное ожирение, когда жир преимущественно накапливается в области живота. Такой жир нарушает обмен веществ, снижает чувствительность тканей к инсулину. Это значительно повышает риск развития многих осложнений», – подчеркнула доцент.

Важно знать не только свой вес, но и окружность талии. Повышенный риск для здоровья возникает при окружности талии более 94 сантиметров у мужчин и 80 – у женщин, а значительно повышенный − более 102 см и 88 см соответственно.

Людей беспокоят повышенная утомляемость, одышка при физической нагрузке, боли в суставах, нарушения сна, снижение работоспособности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Часто пациенты не считают свой лишний вес заболеванием»

Когда жира в нашем теле становится слишком много, он начинает мешать работе всех органов. Чем больше вес, тем выше риск заработать массу болезней.

«Прежде всего речь идет о сахарном диабете второго типа, артериальной гипертензии, инфаркте миокарда, инсульте, жировой болезни печени, заболеваниях суставов, нарушениях дыхания во сне, некоторых видах рака, а также нарушениях репродуктивной функции. И это лишь часть заболеваний, развитие которых связано с ожирением», – рассказала «Татар-информу» врач-эндокринолог Городской поликлиники №21 Казани Аделя Димиева.

Между пациентами разных возрастов есть разница в отношении к своему весу, утверждает медик. Молодые люди чаще обращают внимание на внешний вид и качество жизни. Их беспокоят эстетические изменения, снижение самооценки, трудности с подбором одежды, ограничения в физической активности.

«Пациенты старшего возраста обращаются не с жалобой на ожирение как таковое, а на его последствия. Кстати, зачастую они и не считают свой вес заболеванием. Людей беспокоят повышенная утомляемость, одышка при физической нагрузке, боли в суставах, нарушения сна, снижение работоспособности. Многие женщины обращаются с жалобами на нарушение менструального цикла, трудности с наступлением беременности. Мужчин чаще тревожат повышение давления и снижение физической выносливости», – рассказала Аделя Димиева.

Среди наиболее сложных случаев в практике врача городской поликлиники – пациенты, которые не могут самостоятельно пройти даже небольшое расстояние. У них страдают суставы и сбито дыхание. В таких ситуациях лечение требует участия целой команды специалистов.

Нагрузки должны подбираться индивидуально с учетом возраста, состояния суставов и сердечно-сосудистой системы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не надо стремиться худеть как можно быстрее»

«Каждый день я убеждаюсь, что изменить ситуацию с избыточным весом возможно. Важно понимать: не надо стремиться похудеть как можно быстрее. Даже снижение массы тела на 5−10% от исходного веса уже оказывает положительное влияние на организм: способствует нормализации артериального давления, улучшению показателей сахара крови, уменьшению нагрузки на суставы и многому другому. Оптимально добиваться такого результата постепенно − в течение 3−6 месяцев, а затем стараться сохранить достигнутый вес», – уверена Татьяна Киселева.

Питание играет в снижении веса ведущую роль, отметила она. Основу здорового рациона должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, источники качественного белка и полезных жиров. В каждом приеме пищи желательно присутствие белкового продукта: рыбы, птицы, нежирного мяса, яиц, молочных продуктов или бобовых.

Многие люди, пытаясь похудеть, садятся на очень жесткие диеты, резко ограничивают питание и даже голодают. Тело теряет несколько килограммов, но организм воспринимает такие ограничения как стресс, начинает экономить энергию, и вес возвращается. Еще одна ошибка − полный отказ от любимых продуктов. Это почти всегда заканчивается срывами.

«Именно рацион определяет энергетический баланс организма. Однако физическая активность помогает сохранить мышечную массу, улучшить обмен веществ и удержать достигнутый результат», – сказала Татьяна Киселева.

Пациентам с ожирением чаще всего рекомендуются:

ежедневная ходьба;

плавание;

занятия на велотренажере;

скандинавская ходьба;

умеренные силовые тренировки под контролем специалиста.

«Нагрузки должны подбираться индивидуально с учетом возраста, состояния суставов и сердечно-сосудистой системы. Важно помнить, что цель лечения ожирения – не только снижение цифры на весах, но и улучшение здоровья, качества жизни и профилактика серьезных заболеваний», – подчеркнула доцент кафедры эндокринологии КГМУ.

При очень тяжелых формах ожирения применяется бариатрическая хирургия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При очень тяжелых формах применяется хирургия

«Общее здоровье невозможно рассматривать отдельно от эмоционального состояния человека. Часто человек начинает чрезмерно много есть не потому, что голоден, а чтобы справиться со своими переживаниями. В таких случаях важно не оставаться один на один со своей проблемой. Сегодня лечение ожирения все чаще становится командной работой, в которой наряду с врачом-эндокринологом участвуют психолог или психотерапевт», – отметила Татьяна Киселева.

При сложных случаях ожирения, когда спорт и питание не помогают, врач может при наличии показаний рекомендовать лекарственную терапию. Сегодня в арсенале медицины появились современные препараты для лечения ожирения, которые помогают контролировать аппетит. Однако назначать их должен только специалист после осмотра и обследования пациента.

При очень тяжелых формах ожирения применяется бариатрическая хирургия. Такие операции способствуют уменьшению объема потребляемой пищи, влияют на механизмы насыщения и обмен веществ, благодаря чему масса тела постепенно снижается. К слову, недавно такую операцию в Татарстане впервые сделали по ОМС.

«Чем раньше человек обращается за помощью, тем больше у него возможностей сохранить здоровье и избежать развития осложнений. Я часто привожу на своих лекциях по ожирению студентам, ординаторам и врачам высказывание Арнольда Глазгоу: "Ваше тело − это багаж, который вы несете по жизни. Чем тяжелее этот багаж, тем короче путешествие". На мой взгляд, эти слова как нельзя лучше напоминают о том, что забота о массе тела − это прежде всего забота о своем здоровье, активном долголетии и качестве жизни», – подытожила Татьяна Киселева.

Сергей Леонов: «Сегодня все больше людей стараются питаться правильно и заниматься физической нагрузкой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В обществе должен быть тренд на сохранение своего здоровья»

В одной из статей июльского номера журнала «Вопросы экономики» экспертами НИУ ВШЭ были представлены оценки потерь ВВП России, вызванных со смертностью от заболеваний, связанных с избыточной массой тела. Результаты показали, что в 2023 году потери экономики составили 1,25 трлн рублей, что эквивалентно 0,7% ВВП и 14% государственных расходов на здравоохранение России того года.

Общественники и представители органов власти периодически выступают с предложениями о том, как решить проблему ожирения в России. Еще в прошлом году российскому правительству предлагали включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, что позволило бы активнее внедрять системные решения проблемы. Среди свежих инициатив – предоставление скидки на спортзалы для людей с ожирением, а также льготное правильное питание. Свое мнение об этих инициативах в разговоре с «Татар-информом» озвучил председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов.

«Ожирение – это крайне важная тема. К сожалению, здесь нет легких путей решения. Что касается предложенных вариантов, то это не комплексное решение, которое как раз и требуется. Одним лишь спортзалом проблему не решишь. К тому же нет гарантий, что человек будет охотно ходить даже в бесплатный спортзал», – сказал парламентарий.

Есть виды ожирения, которые связаны со сбоями в эндокринной системе, однако зачастую ожирение связано с образом жизни человека. Государство, к сожалению, напрямую не может повлиять на эти процессы, считает Леонов.

«Если человек запустил себя, если он постоянно лежит на диване и пьет пиво, что вы сделаете с ним? Особенно в том случае, если ему это нравится», – задался вопросом депутат.

Глава Комитета ГД по охране здоровья считает эффективным инструментом пропаганду и информирование людей о том, как и чем наполнять свою жизнь.

«Это вопрос правильного образа жизни и идеологии, которая должна активно транслироваться врачебным сообществом. В обществе должен быть тренд на сохранение своего здоровья. И этот тренд есть, он набирает обороты. Сегодня все больше людей стараются питаться правильно и заниматься физической нагрузкой», – заключил Сергей Леонов.