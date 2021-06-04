Врач объяснила, как отличить Covid-19 от ОРВИ

Самостоятельно отличить коронавирус Covid-19 от обычной острой респираторной вирусной инфекции можно по целому ряду симптомов. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог московского клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Наталья Гарскова.

«При ОРВИ нет ломоты в теле, которая при Covid-19 и гриппе идет как ведущий симптом, а на первый план выходят катаральные проявления (то есть воспаление и отечность слизистых) со стороны носа, боли в горле, кашель», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Аллерголог-иммунолог заметила, что для обычной вирусной инфекции характерен насморк, в отличие от гриппа и SARS-CoV-2. Вместе с тем один из основных признаков новой коронавирусной инфекции — отсутствие обоняния (аносмия).

Кроме того, при коронавирусе нередки и расстройства желудочно-кишечного тракта — нарушения стула, диарея, боли в животе. Возможны сильные головные боли, которые практически не удается купировать приемом обезболивающих, добавила Гарскова.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, он поручил создать в стране условия для платной вакцинации иностранных граждан.