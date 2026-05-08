Общество 8 мая 2026 16:00

Врач объяснила, что нужно делать, чтобы сохранить ясный ум в пожилом возрасте

Долголетие – это в том числе и сохранность когнитивных функций человека. О том, как сохранить умственные способности в пожилом возрасте, «Татар-информу» рассказала врач-гериатр Клинической больницы №2 Казани Регина Галеева.

«Рекомендую ежедневно решать кроссворды, ребусы, логические задачи, а также заучивать четверостишия. Если пациент очень пожилой, то пусть он запоминает и в течение дня проговаривает вслух три разных предмета. Это сохраняет концентрацию и память», – посоветовала доктор.

Полезно также запоминать и проговаривать цитаты, сложные числа, а на телефон можно скачать специальные приложения, которые предлагают упражнения для тренировки памяти. Обеспечить когнитивное долголетие поможет освоение новых навыков: изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах.

«К сожалению, та же болезнь Альцгеймера или деменция не лечатся, но их можно затормозить. Сохранить когнитивный резерв помогает активный образ жизни, путешествия, выход из зоны комфорта. Даже генетически обусловленная деменция наступает у тех, кто занят интеллектуальным трудом, гораздо позже», – констатировала медик.

Полный материал «Татар-информа» о здоровье в преклонном возрасте и о том, что человек может делать сам, чтобы отодвинуть старость, читайте по ссылке.

