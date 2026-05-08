Не смотреть новости, учить стихи, решать кроссворды, делать зарядку: 7 советов врача, как отодвинуть старость

С 4 по 10 мая по инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации проходит Неделя здорового долголетия. О том, что человек может делать сам, чтобы жить дольше и чтобы улучшить качество своей жизни, и о новых врачах, которые увеличат продолжительность жизни, читайте в материале «Татар-информа».





С точки зрения современной гериатрии старость наступает после 75 лет

«Иногда организм изнашивается, даже если беречь себя»

«Старение – это естественный физиологический процесс, при котором организм постепенно изнашивается. Он хуже справляется с нагрузками и становится более уязвимым. Однако мы не воспринимаем пациентов преклонного возраста как угасающих людей. Это новый особый этап в их жизни со своими задачами, смыслами и открытиями», – рассказала «Татар-информу» врач-гериатр Клинической больницы №2 Казани Регина Галеева.

С точки зрения современной гериатрии старость наступает после 75 лет. Однако есть факторы, которые ускоряют ее наступление:

внутренние факторы – генетика и хронические заболевания;

внешние факторы – образ жизни, экология и социально-экономическая обстановка.

«Старение мужчин и женщин во многом отличается. Что касается гормональных изменений, то у мужчин с возрастом снижается уровень тестостерона, а следом – либидо. Нарушается сперматогенез и наступает эректильная дисфункция. У женщин наступает менопауза – из-за снижения функции яичников прекращаются менструации», – рассказала доктор.

У мужчин чаще поражается сердечно-сосудистая система, что повышает риск гипертонии, инсульта и инфаркта. Причина в большом количестве нагрузок и вредных привычках, которые они чаще имеют. У женщин с годами быстрее снижаются силы и масса мышц.

Кожа мужчин дольше сохраняет упругость и гладкость, тогда как кожа женщин быстрее становится дряблой, появляются мимические морщины, опускаются ткани лица.

«Износ организма может наступить, даже если человек не разрушал свое здоровье. В некоторых случаях занятия спортом могут способствовать развитию остеопороза или артрита. Из своей практики я делаю вывод, что бывшие профессиональные спортсмены, которые многократно получали травмы, сталкиваются с ломкостью костей. У них также нарушается целостность суставов, чаще появляются боли», – рассказала врач.

Даже если человек всю жизнь был далек от спорта, он может заняться этим и на склоне лет

Возможно ли отложить наступление старости? По словам врача, продлить свой биологический возраст можно. Для этого есть несколько ключей.

1. Питайтесь правильно.

Медики рекомендуют сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, клетчатки и антиоксидантов. Включите в меню фрукты, овощи, рыбу, белое мясо. С возрастом важно избегать избытка сахара, ведь это отрицательно влияет на эндокринную систему.

2. Поддерживайте физическую активность.

Регулярные умеренные нагрузки укрепляют здоровье сердца, суставов, мышц и сосудов.

«Рекомендую нагрузки умеренной интенсивности не более 150–300 минут в неделю. Это небольшие приседания, взмахи руками, повороты туловища. Защитить от падений помогут упражнения на баланс – йога и стойка на одной ноге. Гибкость и растяжка поддерживают подвижность суставов, уменьшают напряжение в мышцах и риск травм», – советует Регина Галеева.

Даже если человек всю жизнь был далек от спорта, он может заняться этим и на склоне лет. Делать это нужно постепенно.

«Начните с принятия воздушных ванн – выходите на улицу каждый день. Свежий воздух раскроет стенки легких и сосудов. Затем можно освоить следующие упражнения: плавные повороты туловища, поднятие одной ноги лежа, прижимание ног к себе, стойка на одной ноге. Через три недели можно взять легкие гантели и садиться с ними», – объяснила гериатр.

На пенсии стресса становится больше

3. Спите полноценно.

Пожилым пациентам рекомендуем спать не меньше 7–8 часов в сутки.

4. Управляйте стрессом.

Пожалуй, стресс – это ключевой фактор проблем со здоровьем у людей в преклонном возрасте. Казалось бы, наступила беззаботная пенсия, суеты в разы меньше, но переживаний становится только больше.

«Я спрашиваю у своих пациентов, почему они не спят. Большинство из них испытывает чувство тревоги за детей, за внуков. Говорят, по молодости нет времени много думать о ком-то. А теперь, сидя дома, начинаешь поедать себя этими мыслями», – рассказала Регина Галеева.

Врач констатировала: сегодня из-за пугающих новостей растет общая тревожность, а старики страдают из-за этого особенно сильно.

«Они насмотрятся или начитаются тревожных новостей и начинают переживать. Следом пропадает здоровый сон, повышается давление. Выключать им телевизор – сомнительная идея. Стоит донести, что на происходящие события они вряд ли смогут повлиять, а вместо тревожной сводки лучше посмотреть музыкальный концерт или развлекательную передачу», – объяснила медик.

5. Откажитесь от вредных привычек.

Курение разрушает легкие, сосуды и кожу, а алкоголь уничтожает клетки печени, головного мозга.

Кроссворды защитят от деменции

6. Тренируйте память и осваивайте новые навыки.

Вопросы долголетия затрагивают в том числе состояние когнитивных функций человека. Как же сохранить свой рассудок?

«Рекомендую ежедневно решать кроссворды, ребусы, логические задачи, а также заучивать четверостишия. Если пациент очень пожилой, пусть он запоминает и в течение дня проговаривает вслух три разных предмета. Это сохраняет концентрацию и память», – посоветовала Регина Галеева.

Можно запоминать и проговаривать цитаты и сложные числа. На телефон можно скачать специальные приложения, которые предлагают упражнения для тренировки памяти.

Обеспечить когнитивное долголетие поможет освоение новых навыков: изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах.

«К сожалению, те же болезнь Альцгеймера или деменция не лечатся, но их можно затормозить. Сохранить когнитивный резерв помогает активный образ жизни, путешествия, выход из зоны комфорта. Даже генетически обусловленная деменция наступает у тех, кто занят интеллектуальным трудом, гораздо позже», – констатировала медик.

7. Больше общайтесь.

Важно не замыкаться дома в четырех стенах и общаться с социумом. Снять стресс и чувство одиночество помогут походы в кино, в театр, общение с соседями по дому или регулярные звонки родне.

«Недавно ко мне на прием пришла женщина 67 лет. В кабинет она зашла со слезами на глазах. Я попросила ее поделиться случившимся. Оказалось, что родная дочь из-за понятных только ей причин порвала общение с матерью, заявив, что та испортила ей жизнь. Более того, дочь перекрыла любые каналы связи с внуками. Понятно, что бабушка впала в депрессию. Она испытывала апатию, тревогу и стресс. Ей не хватало общения. Я поговорила с ней всего 45 минут. Уже этого ей было достаточно – она вышла в коридор другим человеком, с улыбкой на лице», – вспоминает доктор.

Пожилые пациенты, которые поразили молодого врача

На прием к врачу-гериатру приходят люди старше 65 лет. Понятно, что идеально здоровых людей среди них почти нет, но есть и те, кто в почтенном возрасте может послужить примером не только для ровесников, но и для детей с внуками.

«На днях у меня была на приеме женщина – бодрая, шустрая. Она ходит без палочки, да еще и танцами занимается. В свои 90 лет она чувствует себя прекрасно, но в последний год у нее начала периодически кружиться голова», – рассказала медик.

Конечно, у пациентки есть определенные проблемы с памятью и с коленными суставами. Регина Галеева рекомендовала ей уменьшить нагрузки и делать упражнения для улучшения кровотока и лимфотока в суставах. В то же время, по признанию врача, жизненная энергия этой женщины поразила ее.

«У меня есть постоянный пациент – 73-летний мужчина, спортсмен с юношества, бывший преподаватель физкультуры в институте. Каждый день он начинает с отжимания на турниках. Он интересовался, можно ли ему заниматься бегом. Я рекомендовала не бегать, а заниматься скандинавской ходьбой», – рассказала доктор.

Помимо всего, мужчина увлекается восточными боевыми искусствами. Каково же было удивление врача, когда пенсионер прямо в ее кабинете стал показывать приемы кунг-фу.

«И после этого он спросил, можно ли заниматься кунг-фу в его возрасте. Я ответила утвердительно. Его здоровью можно позавидовать: нет ожирения, сон здоровый и крепкий. Хронических заболеваний нет, инсульта или инфаркта тоже», – отметила Регина Галеева.

«Людей в возрасте будет становиться все больше и больше»

В апреле состоялось расширенное заседание коллегии Минздрава России. Ее участники подвели итоги развития отрасли здравоохранения в 2025 году и обсудили цели на текущий год. Одна из ключевых тем, которую поднимали спикеры, – медицина долголетия.

«Факторы риска, которые формируются в процессе жизни человека, могут быть нивелированы. И ведь вопрос не только в самой продолжительности жизни, а в продолжительности здоровой жизни, чтобы человек сохранял активность и возможность самостоятельно себя обслуживать», – передает ТАСС слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Михаил Мурашко уточнил, что вопросы долголетия затрагивают в том числе состояние когнитивной функции человека, которое является главным фактором общения и взаимодействия с социумом. По его словам, в этом году запланировано проведение региональных и федеральных форумов по данному направлению.

К тому же в России вводится новая должность – «врач по медицине здорового долголетия». Цели и важность этого решения корреспонденту «Татар-информа» объяснил Председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов.

«Президент Российской Федерации ставит задачу по увеличению продолжительности жизни. В этом направлении принимаются разные решения, в том числе создание кабинета здорового долголетия», – сказал депутат.

По словам Леонова, сегодня все больше регионов страны внедряют программу здорового долголетия. Это и вовлечение пожилых людей в активную общественную жизнь, и организация для них пространств, где они смогли бы заниматься спортом или просто общаться, а также предоставление дополнительных услуг, например массажа и косметологических процедур.

«Необходимо эту структуру развивать, потому что в сегодняшней демографической ситуации людей в возрасте будет становиться все больше и больше. Инфраструктура для пожилых людей должна совершенствоваться. Здравоохранение в организационном плане должно быть готово к вызовам. Поэтому специалисты, которые будут работать на новых должностях, возьмут на себя профилактическую работу и будут предлагать различные варианты для укрепления и поддержания здоровья», – резюмировал парламентарий.