Врач объяснила, чем опасно купание в цветущих водоемах

Сине-зеленые водоросли, из-за которых цветет вода, опасны для здоровья. О том, чем чревато купание в цветущих водоемах, «Татар-информу» рассказала заведующая отделом медицинской профилактики Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Татарстана Елена Тухватуллина.

«Сине-зеленые водоросли – это бактерии, которые выделяют токсины. Цветущая вода говорит о том, что токсинов в ней очень много. Купание в цветущем водоеме может быть опасным для людей всех возрастов, но особенно для детей. У них тонкая и чувствительная кожа, и когда они испытывают зуд и жжение, то расчесывают ее, тем самым повышая риск занести другие инфекции», – объяснила Елена Тухватуллина.

Врач подчеркнула, что контакт с водорослями усугубляет кожные заболевания. Так обостряются экзема и псориаз, а процесс заживления кожи протекает длительнее.

«Купание в цветущей воде особенно опасно для тех, у кого есть аллергия и бронхиальная астма. Токсины водорослей выделяются и в воздух, то есть их можно вдохнуть», – отметила Елена Тухватуллина.

Медик призвала не купаться в цветущих водоемах, но, если это уже произошло, нужно полностью встать под душ и мягким моющим средством вымыть тело, кожу головы, волосы. Рекомендуется обязательно умыться, так как слизистая глаз тоже реагирует на водоросли. Если аллергическая реакция началась, нужно немедленно обратиться за помощью.

