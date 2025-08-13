Почему в реках и озерах цветет вода: главные причины и опасность для здоровья

Вода в Волге и на других водоемах летом цветет из-за бактерий и водорослей, которые активно размножаются благодаря теплу и загрязнению. А загрязняют реки люди, но в итоге сами страдают от токсинов – к такому выводу пришли ученые Академии наук РТ. Чем опасно цветение воды и можно ли с ним бороться, разбирался «Татар-информ».





Цветение воды – явление, вызванное массовым развитием планктонных микроскопических водорослей в пресных или соленых экосистемах, пигменты которых окрашивают воду

Фото: © «Татар-информ»

«Вода становится непригодной для питья и других нужд»

«Цветение воды: причины, опасности, методы борьбы» – ролик под таким названием появился в соцсетях на официальной странице Академии наук РТ. В нем кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Ксения Абрамова рассказывает, почему моря и реки окрашиваются в красно-бурый, неоново-голубой и ярко-зеленый цвет.

«Цветение воды – явление, вызванное массовым развитием планктонных микроскопических водорослей в пресных или соленых экосистемах, пигменты которых окрашивают воду. <…> Цвет воды может измениться на зеленый, бурый, красный, желтый и другие оттенки. <…> Появляется специфический и даже порой неприятный запах», – сообщает она.

Причиной окрашивания воды в красный цвет может стать зеленая водоросль, например гематококк дождевой.

«Подобное явление, вероятно, вы наблюдали на своих дачах, в местах скопления дождевой воды или в местах высохших фонтанов. Гематококк дождевой в условиях стресса под воздействием ультрафиолетового излучения в клетках вырабатывает красный пигмент», – сообщила автор ролика, обращаясь к зрителям.

В розовый цвет водоемы окрашивают пурпурные бактерии, а в голубой – термофильные. В последнее время внимание людей привлекает цветение воды из-за сине-зеленых водорослей.

«В последнее десятилетие цветение воды сине-зеленым (цветом) является всемирной проблемой. Массовое развитие, достигающее критических значений, оказывает негативное влияние на функционирование водной экосистемы. Снижается содержание растворенного кислорода, увеличивается количество органического вещества, происходит гипоксия и, как следствие, замор рыбы. Кроме того, клетки сине-зеленых водорослей вырабатывают токсичные эндометаболиты, так называемые цианотоксины», – утверждает Абрамова.

Ксения Абрамова: «Игнорирование проблемы может привести к негативным последствиям в вопросах водоснабжения. Могут засоряться производственные трубы и насосы» Фото: anrt.tatarstan.ru

По ее словам, такие водоросли представляют серьезную угрозу для рыбы, водоплавающих птиц и человека. Проблема цветения воды признана на уровне ВОЗ.

«Игнорирование проблемы может привести к негативным последствиям в вопросах водоснабжения. Могут засоряться производственные трубы и насосы. Способность водорослей прикрепляться к поверхностям приводит к коррозионным разрушениям строительного материала. Кроме того, изменяются органолептические свойства воды, что делает ее непригодной для питья и других нужд», – отмечает ученый.

«Нужно сооружать фитоочистные системы и нельзя кормить уток хлебом»

Оказывается, активное размножение водорослей оказывает негативное влияние на всю экосистему. Нарушаются процессы самоочищения рек и водоемов.

«Высокие значения численности сине-зеленых водорослей косвенно указывают на увеличение цианотоксинов в воде. Их высокие концентрации оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую, нервную, пищеварительную системы, а также на кожные прорывы. <…> Ежегодно фиксируется более 2 тыс. случаев отравлений, есть и с летальным исходом», – говорит автор ролика.

Почему вода в водоемах цветет? Абрамова называет две причины – потепление климата и увеличение антропогенной нагрузки.

Абрамова призывает людей не кормить водоплавающих птиц хлебом. В летний период у водоплавающих птиц достаточно естественного природного корма Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мощным фактором, стимулирующим цветение воды, является загрязнение водоемов сточными водами, сброс промышленных и бытовых отходов, обогащение биогенными элементами – азотом и фосфором, а также изменения гидрологического режима, строительство водохранилищ и плотин», – замечает Ксения.

Она задается логичным вопросом: что делать? И сама же на него отвечает – ни один из возможных способов очистки (химический, механический или биологический) не эффективен, если загрязнять водоемы.

«Важно не допускать бесконтрольного сброса любых отходов – производственных и бытовых, максимально ограничить поступление биогенных элементов в водоемы. Азот и фосфор – главные питательные вещества для водорослей, стимулируют их бурное цветение и развитие», – сообщает Абрамова.

Фосфорные соединения входят в состав многих технических моющих средств, стиральных порошков, шампуней, зубных паст. По мнению Ксении, защитить водоемы от цветения можно, если ограничить использование фосфорсодержащих веществ, бытовой и промышленной химии, устанавливать эффективные системы очистки сточных вод и модернизировать канализационные системы.

Кроме того, для очистки воды можно использовать водные растения как естественный природный биофильтр. Пока же фитоочистных систем, за которыми требуется регулярный и тщательный уход, в нашей стране немного. Но все же подобное сооружение есть в Казани, на берегу озера Нижний Кабан. В заключение Абрамова призывает людей не кормить водоплавающих птиц хлебом.

«Помните, что хлебобулочные изделия являются источником вторичного загрязнения водоемов биогенными элементами, которые необходимы для развития водорослей. В летний период у водоплавающих птиц достаточно естественного природного корма», – поясняет она.

Зеленый цвет Волга приобретает из-за бурного цветения цианобактерий (сине-зеленых водорослей) Фото: © «Татар-информ»

«При понижении температуры водоросли осядут на дно»

Что думают о проблеме цветения воды в Волге и других реках Татарстана экологи и другие ученые? В пресс-службе Минэкологии РТ отметили, что цветение Волги – ежегодное явление, с которым сталкиваются жители и гости не только нашей республики, но и соседних городов, расположенных по берегам реки.

«Зеленый цвет Волга приобретает из-за бурного цветения цианобактерий (сине-зеленых водорослей). Цветение связывают с сочетанием нескольких факторов: теплой погодой, обильным солнечным светом и избытком питательных веществ, таких как нитраты и фосфаты, поступающих в реку со сточными водами и сельскохозяйственными удобрениями», – отметили в пресс-службе.

По данным экологов, причина изменения цвета воды в реке заключается в большой концентрации органических примесей в воде и прогревании ее верхнего слоя, что создает условия для массового размножения сине-зеленых водорослей.

«Наиболее благоприятной средой для водорослей является именно жаркая погода. Как только температура воздуха понижается, водоросли начинают постепенно оседать на дно водоема», – добавили в пресс-службе.

Марина Калайда: «Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, – компонент экосистемы, древнейшая группа жизни на земле. Уничтожить их невозможно, но можно поддерживать правильный баланс экосистемы» Фото: kgeu.ru

«Увеличить выпуски толстолобика»

Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, – компонент экосистемы, древнейшая группа жизни на земле. Уничтожить их невозможно, но можно поддерживать правильный баланс экосистемы, отметила завкафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» КГЭУ доктор биологических наук, профессор Марина Калайда.

«Их (сине-зеленых водорослей) бывает много при температуре 25 градусов и больше. Сейчас идет потепление. Если раньше температура 25 градусов и больше была в прибрежной зоне только в июле и августе в короткий промежуток времени, то сейчас таких температур больше. У вас есть механизм, каким образом остудить планету Земля?» – в свою очередь задала вопрос она.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Марина Калайда отметила, что нужно создавать такие условия для развития экосистемы, чтобы в водоемах было больше полезных зеленых водорослей, которые употребляют рыба и планктон.

«Доказано, что сине-зеленые водоросли потребляют растительноядные рыбы, толстолобик. <…> Это рыба дальневосточного комплекса. Нам бы очень хотелось, чтобы они прижились у нас, но у них слишком специфическое размножение. <…> У нас этот процесс не завершается успешно, икра погибает. Возможен только массовый выпуск этой рыбы в водоемы», – заметила Калайда.

Пока же в уловах рыбы толстолобик составляет лишь 1%. Также Калайда обратила внимание на тот факт, что токсичность цианобактерии меняется в условиях яркости светового дня.

«Раньше в нашей полосе было много пасмурных дней, солнечных дней было относительно мало. Цианобактерии не накапливали такого количества ядовитых веществ, как сейчас. В условиях солнечной радиации они становятся более токсичными», – сказала профессор.

Цианобактерии, содержащие яд внутри клеток, становятся опасными, когда погибают. А погибают они при контрастной температуре, в результате похолодания воды. В это время токсины выходят в воду, и всё, что находится рядом, может отравиться. Такие случаи носят локальный характер.

«Число локальных катастроф биологического плана сейчас достаточно велико», – заключила собеседник «Татар-информа».

Основными признаками негативного влияния цветущих водоемов на здоровье человека является появление кожного раздражения, покраснение и зуд в глазах, симптомы кишечного расстройства Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

«После купания в цветущем водоеме на коже человека может появиться раздражение»

Между тем купание в цветущем водоеме небезопасно, предупреждает Роспотребнадзор.

«Водоем не подходит для купания, если поверхность озера цветет, возле берега много водорослей. В таком пруду есть условия для прикрепления разных промежуточных видов паразитов», – говорится на официальном сайте ведомства.

В застойных водоемах вода лучше прогревается и приводит к интенсивному развитию фитопланктона, у воды появляется буро-зеленый цвет и специфический «болотный» запах. Помимо температуры воды к цветению водоемов приводит повышение концентрации содержания в них химических веществ – нитратов, фосфатов, сульфатов, которые поступают вместе со сточными и грунтовыми водами, стоками с полей, обработанных агрохимикатами.

В цветущих водоемах появляются возбудители различных инфекций. Основными признаками негативного влияния цветущих водоемов на здоровье человека являются появление кожного раздражения, першение в горле, покраснение и зуд в глазах, симптомы кишечного расстройства.

«Купание в цветущей воде особенно опасно для тех, у кого есть аллергия и бронхиальная астма. Токсины водорослей выделяются и в воздух, то есть их можно вдохнуть» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Купание в цветущем водоеме может быть опасным для людей»

Чем еще чревато купание в цветущих водоемах, «Татар-информу» объяснила заведующая отделом медицинской профилактики Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Татарстана Елена Тухватуллина.

«Сине-зеленые водоросли – это бактерии, которые выделяют токсины. Цветущая вода говорит о том, что токсинов в ней очень много. Купание в цветущем водоеме может быть опасным для людей всех возрастов, но особенно для детей. У них тонкая и чувствительная кожа, и когда они испытывают зуд и жжение, то расчесывают ее, тем самым повышая риск занести другие инфекции», – объяснила она.

Врач подчеркнула, что контакт с водорослями усугубляет кожные заболевания. Так обостряется экзема и псориаз, а процесс заживления кожи протекает длительнее.

«Купание в цветущей воде особенно опасно для тех, у кого есть аллергия и бронхиальная астма. Токсины водорослей выделяются и в воздух, то есть их можно вдохнуть», – предупредила Тухватуллина.

Медик призвала не купаться в цветущих водоемах, но если это уже произошло, нужно срочно принять душ, вымыть тело мягким моющим средством, кожу головы и волосы. Рекомендуется умыться, так как слизистая глаз тоже реагирует на водоросли. Если аллергическая реакция началась, нужно немедленно обратиться за помощью.