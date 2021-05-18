Врач объяснил, как не стоит утолять жажду в жару

В жаркую погоду следует пить воду, морс, компот, чай или квас в объеме примерно 40 миллилитров на килограмм веса. При этом напитки не должны быть ледяными, а употреблять их следует не залпом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист объяснил, что из-за вызванного жарой стресса повышается температура тела, организму требуется больше ресурсов для охлаждения, и ему требуется больше жидкости.

«Всё зависит от интенсивности физической активности, массы тела. Примерно 40 миллилитров на килограмм веса. Обычно чувство жажды говорит о недостатке жидкости. Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков», — приводит слова врача РИА Новости.

Помимо воды можно пить морсы, компоты, квасы, чай. Вместе с тем стоит отказаться от сладких газированных напитков и концентрированных соков, которые не утоляют жажду, а только увеличивают нагрузку на организм. Кофе способствует выводу жидкости, тем самым повышая риск обезвоживания. Алкоголь же, помимо прочего, нарушает терморегуляцию и создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка, происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию», — добавил Тяжельников. В связи с этим он напомнил об опасности коронавируса и необходимости вакцинации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что установившаяся в Татарстане аномальная жара отступит только к концу недели.