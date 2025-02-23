Врач о лечении детей из ЛНР: «Большое количество заболеваний – именно неврологические»

Детские хирурги многопрофильного медицинского комплекса Millenium clinic Кирилл Булатов и Наиль Акрамов из Татарстана в прямом эфире телемоста «Вместе» между Казанью и Луганском рассказали об оказании помощи детям из Луганской народной республики.

Основным отличием, по словам Кирилла Булатова, является «психологическое состояние детишек». «Безусловно, <…> несколько лет жить под обстрелами тяжело <…>», – констатировал врач. Поэтому на установление контакта с маленькими пациентами уходят минуты, добавил он.

«Дети очень зажатые, и все-таки большое количество заболеваний – именно неврологические. У кого-то судорожные синдромы, эпилептические статусы. И вот это основная тяжесть состояния детишек тех», – пояснил Булатов.

В свою очередь Акрамов обратил внимание на то, что детей с Луганщины удается перевозить в Татарстан и оказывать им здесь более высокотехнологичную помощь.

Кирилл Булатов также отдельно остановился на лечении двухлетнего мальчика по имени Максим из Лисичанска с нефробластомой. Прооперировал привезенного в РТ ребенка Наиль Акрамов, сейчас пациент проходит химиотерапию.