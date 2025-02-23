Глава Минздрава Татарстана рассказал об обновлении больницы в Лисичанске

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Благодаря поддержке властей Татарстана и лично Раиса РТ Рустама Минниханова в 2024 году была полностью обновлена больница Лисичанска. Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин во время прямого эфира телемоста «Вместе» между Казанью и Луганском.

По словам главы Минздрава Татарстана, во время первого приезда в Лисичанск ему пришлось оперировать в военном госпитале, потому что условия в самой больнице не позволяли производить хирургические манипуляции. Но после ремонта летом 2024 года всё изменилось.

«Больница совершенно другого уровня. Великолепные условия, великолепная операционная, просторная, <...> соответствующая всем стандартам. И работать в этой операционной очень приятно», – заметил министр.

«Да, были проблемы с оборудованием – мы постепенно это решаем. Была поставка хорошая ультразвукового аппарата <...>. Далее эндоскопическую стойку, потому что при проведении хирургических операций – ну, это золотой стандарт <...>, тоже мы доукомплектовали, поставили», – описал ситуацию более детально Миннуллин.

Глава Минздрава РТ добавил, что во второй приезд с помощью эндоскопической стойки было проведено около десяти операций, а в последний – уже двадцать. Также в этот раз было привезено необходимое гибкое эндоскопическое оборудование.

«В целом – великолепная больница. Да, действительно, кадровый дефицит – это основная проблема в настоящее время. Не хватает [специалистов] разных профилей», – констатировал он.

Частично решить эту проблему помогают врачи Федерального центра медицины катастроф, татарстанских медицинских учреждений и медицинских учреждений Луганска, заключил Марсель Миннуллин.