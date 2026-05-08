Врач назвала главную причину проблем со здоровьем у пожилых людей

Ключевой фактор проблем со здоровьем у людей в преклонном возрасте – это стресс. Об этом «Татар-информу» рассказала врач-гериатр Клинической больницы №2 Казани Регина Галеева.

«Я спрашиваю у своих пациентов, почему они не спят. Большинство из них испытывает чувство тревоги за детей, за внуков. Говорят, по молодости нет времени много думать о ком-то, а теперь, сидя дома, начинаешь поедать себя этими мыслями. Казалось бы, наступила беззаботная пенсия, суеты в разы меньше, но переживаний становится только больше», – объяснила медик.

Врач констатировала: сегодня из-за пугающих новостей растет общая тревожность, а старики страдают из-за этого особенно сильно.

«Они насмотрятся или начитаются тревожных новостей и начинают переживать. Следом пропадает здоровый сон, повышается давление. Выключать им телевизор – сомнительная идея. Стоит донести, что на происходящие события они вряд ли смогут повлиять, а вместо тревожной сводки лучше посмотреть музыкальный концерт или развлекательную передачу», – советует Регина Галеева.

Полный материал «Татар-информа» о здоровье в преклонном возрасте и о том, что человек может делать сам, чтобы отодвинуть старость, читайте по ссылке.