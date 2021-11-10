Врач назвал сроки снижения заболеваемости Covid-19 в России

Через две-три недели в России начнет снижаться число новых случаев коронавируса, к плато же страна подойдет уже на этой неделе. Об этом со ссылкой на специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова сообщает ТАСС.

«Сейчас в течение недели мы ждем превращения пика заболеваемости в плато», — поделился он.

Специалист отметил, что введенные в стране ограничительные меры позволят снизить число выявляемых случаев и летальных исходов. Затем накопится коллективный иммунитет к дельта-штамму — как за счет привитых, так и переболевших в скрытой форме.

«Через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости», — прогнозирует иммунолог.

По словам Жемчугова, дальнейшую обстановку по Covid-19 в России можно прогнозировать только исходя из числа тех, кто имеет иммунитет к дельта-штамму.

В заключение специалист отметил, что со временем вирус может исчезнуть из жизни людей, как и его предшественники, такие как возбудители атипичной пневмонии и ближневосточный респираторный синдром. Однако произойти это может только после вакцинации большей части населения.

Напомним, что с 30 октября по 8 ноября в России по указу Президента Владимира Путина были введены нерабочие дни. Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, принятая мера позволила переломить ситуацию с распространением вируса.