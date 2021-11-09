Мурашко: Режим нерабочих дней позволил переломить ситуацию с распространением Covid-19

Режим нерабочих дней, введенных Президентом РФ Владимиром Путиным, и антиковидные меры, которые были приняты региональными властями, позволили переломить ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом на заседании координационного совета Кабмина по борьбе с Covid-19 сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«С начала осени мы наблюдаем быстрый и устойчивый рост количества активных случаев Covid-19. И на минувшей неделе мы впервые за два месяца отмечаем, что замедлился рост пациентов, находящихся под наблюдением у медицинских работников», — доложил министр.

Напомним, пять субъектов РФ решили продлить режим нерабочих дней после 7 ноября.