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Здоровье
9 ноября 2021  15:26

Мурашко: Режим нерабочих дней позволил переломить ситуацию с распространением Covid-19

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Режим нерабочих дней, введенных Президентом РФ Владимиром Путиным, и антиковидные меры, которые были приняты региональными властями, позволили переломить ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом на заседании координационного совета Кабмина по борьбе с Covid-19 сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 

«С начала осени мы наблюдаем быстрый и устойчивый рост количества активных случаев Covid-19. И на минувшей неделе мы впервые за два месяца отмечаем, что замедлился рост пациентов, находящихся под наблюдением у медицинских работников», — доложил министр. 

Напомним, пять субъектов РФ решили продлить режим нерабочих дней после 7 ноября. 

#Коронавирус #нерабочие дни
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