Врач назвал лучшее время для вакцинации от Covid-19

Еще не вакцинировавшимся от коронавируса Covid-19 лучше сделать это в ближайшее время, так как сделанная сейчас прививка обеспечит защиту на период летних отпусков. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Лето — пора отпусков <…>. Число контактов значительно увеличивается. Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

По словам Болибока, тем, кто переболел в прошлом году или даже около полугода назад, тоже лучше сделать прививку от Covid-19. Обычно повторное заражение переносится легче, но «тем не менее это коронавирусная инфекция», подчеркнул он.

Кроме того, врач напомнил о постковидном синдроме. Он сослался на исследователей из Дании, которые доказали, что последствия заболевания хорошо преодолеваются при получении полной дозы вакцины — обоих ее компонентов.

«Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела чистят организм от чужеродных белков коронавируса», — пояснил Владимир Болибок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин заявил о нежелательности введения обязательной вакцинации от Covid-19. По мнению российского лидера, люди сами должны осознать необходимость прививок.

Пока в России зарегистрированы четыре вакцины от SARS-CoV-2. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.