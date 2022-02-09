Врач: Каждый третий ребенок, перенесший Covid, страдает от постковидного синдрома

От 10 до 30% детей после перенесенного коронавируса страдают от постковидного синдрома. Об этом со ссылкой на замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сообщают «Известия».

Специалист подчеркнул, что признаки постковидного синдрома могут проявляться в течение 12 месяцев после Covid-19. При обнаружении его симптомов — потери концентрации, бессонницы, раздражительности и других — ребенка необходимо отвести к реабилитологу.

Ранее инфекционист сообщил, что в России до 15% перенесших коронавирус заражаются им повторно.