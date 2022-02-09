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Здоровье
9 февраля 2022  14:20

Инфекционист: В России до 15% переболевших Covid-19 заражаются повторно

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До 15% россиян, ранее перенесших коронавирус, заражаются повторно. Ранее этот показатель составлял менее 1%, рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно», — цитирует его РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что у всех людей разный иммунитет, поэтому необходимо не забывать делать ревакцинацию от коронавируса регулярно — раз в шесть месяцев.

#коронавирус #ревакцинация
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