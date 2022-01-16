Врач из Челнов посоветовала наладить работу кишечника для защиты от «омикрона»

Половина населения переболеет новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Такие данные со ссылкой на ВОЗ приводит главный врач частного медицинского центра Набережных Челнов Лариса Танова на своей странице в Instagram.

«„Омикрон“ агрессивно движется на наши населенные пункты. Его распространение идет в 2,5 раза быстрее, чем предыдущего штамма „дельта“. „Омикроном“ беременные и дети болеют чаще, чем „дельтой“», — рассказала медик.

Она напомнила, Росздравнадзор предполагает увеличение заболеваемости в России до 100 тыс. человек в сутки.

Однако, по словам врача, есть и положительные прогнозы. Так, специалисты заявляют, что «омикрон» вызывает более легкое течение заболевания. Кроме того, после вакцинации у заразившегося «омикроном» редко поражаются легкие. Также ученые считают, что ослабление штамма вируса — признак завершения пандемии, отметила Лариса Танова.

«Переболевшая половина населения России приведет к коллективному естественному иммунитету и снижению заболеваемости. Но несмотря на то что положительных пунктов больше, это все-таки непредсказуемое заболевание и тяжелые формы неизбежно будут», — добавила главврач частного медцентра.

Танова убеждена, что людям, имеющим хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, гипертоническую болезнь, избыточную массу тела, как и всем остальным, необходимо позаботиться о своем иммунитете. Врач посоветовала проверить свою кровь на сахар, ферритин и С-реактивный белок. Из питания следует убрать сладкое и изделия из белой муки, добавить много зелени, овощей, витамины (А, Д, витаминные батончики для детей).

Кроме того, специалист рекомендует смазывать носовые ходы кремами с эфирными маслами, принимать противовирусные препараты, а также привести в порядок работу кишечника с помощью пробиотиков, пройти вакцинацию и ревакцинацию.