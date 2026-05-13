Врач-инфекционист объяснил причину высокой смертности от хантавируса Андес

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов объяснил «Татар-информу», почему так высока смертность от хантавируса Андес.

«Хантавирус влечет летальные случаи – это факт. Вариант вируса западного образца обладает большей летальностью, чем тот, который встречается в нашей полосе. По данным литературы, она доходит до 40%», – сказал медик.

Такая высокая летальность объясняется тем, что после заражения возникает хантавирусный кардиопульмональный синдром. Человек испытывает проблемы с сердцем и сталкивается с пневмонией.

