Врач: Говорить о полной ликвидации Covid-19 пока рано

Рано или поздно коронавирус Covid-19 станет не таким агрессивным, ситуация с ним превратится в управляемую, но говорить о полной ликвидации инфекции какое-то время не придется. Об этом заявила главный врач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко, передает РИА Новости.

«Мы, естественно, оптимисты. <…> Сказать о полной ликвидации, я думаю, нам какое-то время не придется, потому что это новый вирус», — пояснила специалист.

«И максимально позитивное, что мы от него ждем, что он станет в какой-то степени сезонным, но, опять же, всё зависит от нас самих», — подчеркнула Лысенко, объясняя, победим ли коронавирус и окажется ли лето в этом плане спокойным.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане заболеваемость Covid-19 снизилась впервые за семь недель. На омикрон-штамм приходится 90% выявленных в республике случаев заражения SARS-CoV-2. Остальные 10% — это «дельта».