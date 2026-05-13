Врач-эпидемиолог рассказал, как можно заразиться хантавирусом

Заразиться хантавирусом можно через касание, через укус грызуна и вдохнув патогены вируса. Об этом «Татар-информу» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Резервуаром нашумевшего вируса являются грызуны. В данном контексте резервуар – это организм, который служит естественной средой для существования возбудителя. Животные могут переболеть в легкой форме, но вирус всегда есть в их организме и выделяется во внешнюю среду с их фекалиями. Для человека опасность представляют предметы, которые заражены этими выделениями.

«Даже если ничего не трогать руками, можно заразиться, вдохнув зараженный воздух. Если фекалии высохли и превратились в пыль, эта пыль может витать в воздухе комнаты», – объяснил эпидемиолог.

По словам Дмитрия Лопушова, болезнь может перейти от человека к человеку только при близком контакте. К тому же речь идет о виде вируса, который не встречается в нашей полосе.

«На злополучном рейсе, который отправился из Аргентины, были люди, которые в научных целях посещали места обитания грызунов. Скорее всего, заражение случилось там. Затем в условиях замкнутого пространства корабля случилось дальнейшее распространение. После умершего мужчины скончалась жена, которая ухаживала за ним, то есть был близкий контакт», – объяснил врач.

