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Казанский зооботсад с началом апреля перейдет на весенний режим работы
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Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»
Казанский зооботанический сад «Африка. Река Замбези» с понедельника перейдет на весенний режим работы. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
«Новая территория „Река Замбези“ будет открыта ежедневно с 8:30 до 19:00 (кассы до 18:00)», — отмечается в сообщении.
С наступлением холодного времени года зоопарк сокращает время работы — так, начиная с октября прогуляться по зооботсаду можно было до 17 часов.
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