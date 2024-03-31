Казанский зооботсад с началом апреля перейдет на весенний режим работы

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Казанский зооботанический сад «Африка. Река Замбези» с понедельника перейдет на весенний режим работы. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Новая территория „Река Замбези“ будет открыта ежедневно с 8:30 до 19:00 (кассы до 18:00)», — отмечается в сообщении.

С наступлением холодного времени года зоопарк сокращает время работы — так, начиная с октября прогуляться по зооботсаду можно было до 17 часов.