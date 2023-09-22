На выборах Президента России впервые проголосуют 214 тыс. татарстанцев

На выборах Президента России, которые пройдут в 2024 году, впервые проголосуют 214 тыс. молодых татарстанцев Об этом на заседании Центризбиркома республики сообщил его председатель Андрей Кондратьев.

Спикер отметил, что молодые люди принимают самое активное участие в выборах. Этому способствует в том числе работа, которую проводит ЦИК РТ. Это целый комплекс мероприятий: кадровый проект «Атмосфера», олимпиады, форумы избирателей, пресс-конфренции, Декада молодого избирателя, которая прошла в начале сентября.

Так, например, в Татарстане в единый день голосования 10 сентября явка впервые голосующих молодых избирателей составила 91,4%.

«Из 1 410 тех впервые голосующих, которые должны были прийти на участки, пришли 1 289. Это 91,4%. Вот реальный показатель того, что встречи с этими ребятами в районах и городах, когда главы говорят: „Мы вам доверяем, придите на участок, проголосуйте“, работают», — заявил Кондратьев.

Напомним, единый день голосования в Татарстане состоялся 10 сентября. Итоговая явка на выборах депутатов местных органов самоуправления составила 41,73%, или 29 809 человек. Впервые голосующие татарстанцы получили сувениры на избирательных участках, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что действующий Президент России Владимир Путин пока не принял решение относительно участия в выборах в 2024 году.