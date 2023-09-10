Впервые голосующие татарстанцы получают сувениры на избирательных участках

Молодые татарстанцы, впервые принимающие участие в голосовании, на участках получают подарки от Центризбиркома РТ. Напомним, что сегодня в республике проходит единый день голосования на выборах муниципальных депутатов.

«Члены участковых избиркомов республики не оставили без своего внимания сознательных избирателей. Молодых людей ждали приятные подарки, напутствия и добрые пожелания», — рассказали в ЦИК РТ.

Участки в 36 муниципалитетах Татарстана будут открыты до 20.00. На 10 утра явка превышала 10%.

Фото: телеграм-канал ЦИК Татарстана