Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Впервые за 15 лет в Менделеевском районе РТ отмечен рост населения
В Менделеевском районе Татарстана впервые за 15 лет выросла численность населения. По сравнению с 2021 годом рост составил почти 1 тыс. человек. Об этом на совещании в администрации сообщил заместитель руководителя исполкома муниципалитета Ленар Ахметов.
Так, в 2021 году численность населения Менделеевского района составляла 29,67 тыс. человек, а на начало 2023 года — более 30,5 тыс. Увеличилось и количество школьников, севших впервые за парты.
«Показатели роста у нас отмечаются впервые за 15 лет. Еще один положительный момент — в этом году в районе в первый класс пошло на 140 первоклассников больше, чем годом ранее», — отметил докладчик.
По мнению Ахметова, в первую очередь этот показатель говорит о привлекательности муниципального образования, в том числе и инвестиционной.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске стартует Декада пожилых людей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»