Раздача гороха, бал в «Атмосфере» и блины: в Менделеевске стартует Декада пожилых людей

В Менделеевском районе с октября стартует Декада пожилых людей. Череду праздничных событий откроет концерт в ДК им. Гассара 2 октября в 18.00. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, планируется проведение ряда мероприятий, концертов, встреч за чашкой чая, запланированы скидки и бонусы в парикмахерских, проведение соревнований по плаванию и настольному теннису.

Также пройдут вечера отдыха для читателей и ветеранов библиотеки: «Назад в 70-е», «В стране веселых бабушек и озорных внучат», музыкальный вечер «Душой мы молоды всегда», «Безнең дә бар иде бит яшь чаклар!» и другие.

Помимо этого, ожидаются различные мероприятия в домах культуры и сельских клубах: поздравления на дому, встречи, концертные программы, акции «Осенняя неделя добра», выставки рукоделий и многое другое.

30 сентября и 7 октября на площади перед Домом культуры «Юность» пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Для посетителей здесь подготовят праздничный концерт, также будет организовано бесплатное чаепитие, блины, раздача гороха.

В этот же день в полдень состоится спецпоказ фильма «Бери да помни» с участием режиссера фильма Байбулата Батуллина. 4 октября в 15.00 запланирован показ фильма «1993» по акции для всех пенсионеров: один билет на двоих.

Завершится декада балом ветеранов в куполе «Атмосфера» 9 октября в 18.00. Всем ветеранам и активистам будут вручаться подарки.

Напомним, что с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по указу Президента Владимира Путина, в России действует проект «Старшее поколение».

«Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, — заявил ранее глава государства. — Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации».