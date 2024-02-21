Впервые в Татарстане художники представят «Степных великанов» из Донецка

В преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника откроется выставочный проект из Донецка, который был инициирован художественным музеем «Арт-Донбасс».

На акварельных полотнах донецкие художники изображают природу родного края, главным героем которой выступает Донецкий кряж — степь, окруженная терриконами — красочными насыпями из пустой породы, полученными в результате добычи угля. Они стали настоящими символами шахтёрского города.

Вокруг «степных великанов» кипит городская жизнь: парки, стадионы, рабочие поселки — всё тесно сплелось и стало единым организмом.

«Этой выставкой Елабужский государственный музей-заповедник хочет рассказать о том, какие они — жители Донбасса, протянуть мостик дружбы через культуру, которая в любое, даже самое непростое время является опорой, стимулом жить и творить», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Елабуга передала в дар экспонаты музею, школам и детсадам ЛНР и ДНР.