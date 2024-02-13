Елабуга передала в дар экспонаты музею, школам и детсадам ЛНР и ДНР

Гуманитарный груз от Елабужского государственного музея-заповедника доставлен в Донецкую и Луганскую народные республики для передачи в дар Художественному музею «Арт-Донбасс», Луганскому краеведческому музею, школам и детским садам Лисичанска.

«В состав груза вошли три комплекта по 80 специально изготовленных копий лучших живописных и графических работ, созданных в 2023 году 149 художниками – участниками проекта „Операция „Реинтеграция“. Диалог художников России: Донбасс и Елабуга“, специально созданные мультимедийные выставки на электронных носителях, более 200 книг художественной литературы и более 50 кг продуктов», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

Как сообщает Министрество культуры Луганской народной республики, экспозиция будет доступна с 15 февраля в помещении Луганского краеведческого музея. Основной темой выставки является «Елабужское ожерелье» — как наглядное повествование о нашей Родине, преемственности поколений, связи со своими корнями.

Открытие пройдет при участии директора Художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерины Калиниченко.

Уже на обратном пути, заместитель генерального директора ЕГМЗ Александр Деготьков, сопровождавший груз, рассказал, что они были без связи.

«На новых территориях ни интернета, ни связи для приезжающих нет, даже телеграмм не включается. Впечатления, конечно, глубокие. Было нередко и страшновато. Это не тыл. Пообщался со всеми, посмотрел экспозиции, обсудили кто как работает методически», — отметил он.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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