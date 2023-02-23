©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Впервые с октября в Татарстане выявлено более 150 случаев коронавируса
В Татарстане по-прежнему увеличивается регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтвержден 151 случай заражения Covid-19 по сравнению с 147 накануне, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
В последний раз аналогичный уровень заболеваемости в республике регистрировался осенью прошлого, 2022 года (23 октября — 155 заражений, 24-го — 150).
Госпитализация понадобилась 44 заболевшим, тогда как за день до этого были госпитализированы 66 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 197 611 татарстанцев.
В общей сложности удалось выздороветь 193 785 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 238 пациентов. Днем ранее стало известно о 173 поправившихся больных.
Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе обнародовалась 20 января.
В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 14 721 человека. Поправились 15 028 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 1632 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 37 человек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»