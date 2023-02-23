Впервые с октября в Татарстане выявлено более 150 случаев коронавируса

В Татарстане по-прежнему увеличивается регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтвержден 151 случай заражения Covid-19 по сравнению с 147 накануне, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В последний раз аналогичный уровень заболеваемости в республике регистрировался осенью прошлого, 2022 года (23 октября — 155 заражений, 24-го — 150).

Госпитализация понадобилась 44 заболевшим, тогда как за день до этого были госпитализированы 66 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 197 611 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 193 785 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 238 пациентов. Днем ранее стало известно о 173 поправившихся больных.

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе обнародовалась 20 января.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 14 721 человека. Поправились 15 028 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 1632 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 37 человек.