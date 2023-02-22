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Еще 147 татарстанцев заразились Covid-19
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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 66 пациентам потребовалась госпитализация, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
За время пандемии в республике зарегистрировано 197 460 зараженных, 193 547 из которых выздоровели. За прошедший день сообщается о поправке 173 человек.
Число смертей остается неизменным уже более месяца — 2010 с начала регистрации данных.
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