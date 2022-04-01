Впервые с 23 февраля курс доллара опустился ниже 81 рубля

Курс доллара на Московский бирже опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Это следует из данных торгов.

В 10.00 по московскому времени доллар опустился до 80,3325 рубля.

К моменту написания материала американская валюта торгуется на уровне 83,15 рубля.

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после начала военной операции на Украине и введения санкций против РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что курс евро впервые с 28 февраля упал до 96 рублей.