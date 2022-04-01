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Экономика
1 апреля 2022  11:56
Дарья Сайфиева

Впервые с 23 февраля курс доллара опустился ниже 81 рубля

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Курс доллара на Московский бирже опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Это следует из данных торгов.

В 10.00 по московскому времени доллар опустился до 80,3325 рубля. 

К моменту написания материала американская валюта торгуется на уровне 83,15 рубля. 

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после начала военной операции на Украине и введения санкций против РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что курс евро впервые с 28 февраля упал до 96 рублей.

#курс евро #курс доллара #Московская биржа
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