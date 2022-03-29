Курс евро впервые с 28 февраля опустился до 96 рублей

В начале торговой сессии рубль прибавляет к американской валюте и выходит в плюс к европейской. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, евро расчетами «завтра» на 10:09 по московскому времени падал на 7 копеек — до 96,53 рубля. При этом он впервые с 28 февраля торгуется ниже отметки в 100 рублей. Доллар уменьшился на 2 рубля — до 87,75 рубля.

При этом сегодня обе валюты успели обновить минимум с конца февраля — 87,4 и 96 рублей соответственно.

Перед открытием торговой сессии в Турции начались российского-украинские переговоры. Об их проведении в Стамбуле ранее договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.