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Экономика
29 марта 2022  10:57

Курс евро впервые с 28 февраля опустился до 96 рублей

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В начале торговой сессии рубль прибавляет к американской валюте и выходит в плюс к европейской. Об этом сообщает РИА Новости. 

Так, евро расчетами «завтра» на 10:09 по московскому времени падал на 7 копеек — до 96,53 рубля. При этом он впервые с 28 февраля торгуется ниже отметки в 100 рублей. Доллар уменьшился на 2 рубля — до 87,75 рубля. 

При этом сегодня обе валюты успели обновить минимум с конца февраля — 87,4 и 96 рублей соответственно.

Перед открытием торговой сессии в Турции начались российского-украинские переговоры. Об их проведении в Стамбуле ранее договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

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