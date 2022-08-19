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Ру Тат
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Здоровье
19 августа 2022  13:14

Впервые с 14 марта в России за сутки выявили более 37 тыс. заражений Covid-19

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За сутки в России выявили 37 607 случаев заражения коронавирусом Covid-19 — это самый высокий показатель с 14 марта. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (8555 человек), Санкт-Петербурге (4127), Московской области (3136) и Краснодарском крае (1233).

Подтверждено 65 летальных исходов от Covid-19 и 3349 госпитализаций. 

Как ранее сообщал «Татар-информ», в Татарстане второй день подряд фиксируется более 100 случаев коронавирусной инфекции. 

#коронавирус #заболеваемость #здоровье
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