Впервые с 14 марта в России за сутки выявили более 37 тыс. заражений Covid-19

За сутки в России выявили 37 607 случаев заражения коронавирусом Covid-19 — это самый высокий показатель с 14 марта. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (8555 человек), Санкт-Петербурге (4127), Московской области (3136) и Краснодарском крае (1233).

Подтверждено 65 летальных исходов от Covid-19 и 3349 госпитализаций.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в Татарстане второй день подряд фиксируется более 100 случаев коронавирусной инфекции.