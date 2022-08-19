В Татарстане вновь зарегистрировано больше ста заражений Covid-19 за сутки

В Татарстане за сутки 109 человек заразились Covid-19. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировали 109 случаев новой коронавирусной инфекции, по нарастанию – 155 294 случая», – сообщила спикер.

По словам Любови Авдониной, случаи заболевания в подавляющем большинстве протекают в легкой форме.

Как сообщал «Татар-информ», днем ранее в республике было зарегистрировано 102 случая Covid-19. Это самый высокий показатель начиная с 10 июня.