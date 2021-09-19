Впервые проголосовавшие на выборах нижнекамцы получают билеты в кино

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске и Нижнекамском районе в течение трех дней думских выборов впервые проголосовавшие получают подарки. По данным пресс-службы муниципалитета, молодым людям дарят билеты в кино, пробные абонементы в тренажерный зал, билеты в местное популярное молодежное кафе, а также детские игровые автоматы и кинобар.

«На каждом избирательном участке подарки разные», — отметил председатель территориальной избирательной комиссии Нижнекамска Андрей Бликин.

«По городу Нижнекамску впервые проголосуют 2,5 тыс. жителей, по району — 391. Около трех тысяч молодых людей впервые придут на выборы. В целом выборы проходят хорошо, избиратели идут активно на протяжении всех трех дней. Работники участковых комиссий отмечают большую активность жителей прямо с утра с пятницы», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

По Нижнекамску явка на 10 часов утра составила 70,8%, по Нижнекамскому району (за исключением города) —75,27%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у избирательных участков Нижнекамска начали работать ярмарки.