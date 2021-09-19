У избирательных участков Нижнекамска начали работать ярмарки

Жителям Нижнекамска напоминают, что в единый день голосования, 19 сентября, на площадках около избирательных участков будут работать ярмарки с товарами местных производителей. Об этом сообщает «НТР 24».

Цены на ярмарках будут ниже рыночных на 20–30%. Торговые ряды организованы возле каждого избирательного участка.

Фермеры района предлагают молочную продукцию, овощи, мучные изделия. Молоко можно купить за 38 рублей, картофель и морковь — по 22 рубля за 1 кг. Также здесь будут продавать кефир, катык, сливочное масло, хлеб и лапшу.

Сегодня в 8.00 в Нижнекамске и Нижнекамском районе открылись 116 избирательных участков. Голосование проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Сегодня избирательные участки будут работать до 20.00.