news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 18 марта 2026 13:03

Впервые на выборах проголосуют 43 тыс. молодых избирателей Татарстана

Читайте нас в
Телеграм

Впервые на выборах в этом году проголосуют более 40 тыс. молодых избирателей Татарстана. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев во время открытия пятого сезона образовательного проекта «Школа избирательного права» в КФУ.

«В Татарстане более 2,9 млн избирателей, из которых 43 тыс. впервые придут на выборы. От того, насколько эта система будет открыта и прозрачна, зависит, придут ли они в следующий раз на выборы», – сказал он.

В сентябре в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва.

читайте также
Пятый сезон проекта «Школа избирательного права» открылся в Казани
#выборы в госдуму #избиратели
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Передача культурного кода»: как в Татарстане отметят 140-летие Габдуллы Тукая

17 марта 2026
Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

17 марта 2026
Новости партнеров