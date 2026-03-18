Впервые на выборах проголосуют 43 тыс. молодых избирателей Татарстана

Впервые на выборах в этом году проголосуют более 40 тыс. молодых избирателей Татарстана. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев во время открытия пятого сезона образовательного проекта «Школа избирательного права» в КФУ.

«В Татарстане более 2,9 млн избирателей, из которых 43 тыс. впервые придут на выборы. От того, насколько эта система будет открыта и прозрачна, зависит, придут ли они в следующий раз на выборы», – сказал он.

В сентябре в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва.