Пятый сезон проекта «Школа избирательного права» открылся в Казани

Пятый сезон республиканского образовательного проекта «Школа избирательного права» открылся сегодня в Казани. В нем принимают участие около ста студентов, сообщил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.

«Проект развиваем уже не первый год. Он работает с 2018 года. В разные годы в нем принимало участие разное количество студентов – от 40 до 100. Самое главное, что студентов юридического факультета вовлекаем в избирательный процесс, и они смогут участвовать в самой избирательной компании, что очень важно», – сказал руководитель вуза.

Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев добавил, что проект позволяет изучить научную основу избирательного права и познакомиться с ней на практике.

«Студенты смогут попробовать себя в роли наблюдателей, волонтеров, членов избирательных комиссий на участках. А у нас впереди – важнейшая федеральная кампания по выборам депутатов в Госдуму. Здесь не нужно сдавать какие-то зачеты или экзамены, но есть возможность приобщиться к избирательному праву», – отметил он.

Кондратьев подчеркнул, что выпускники «Школы избирательного права» смогут участвовать во всероссийском конкурсе «Атмосфера», победители которого получают премии.

«Есть большие планы по развитию этого проекта. Мы хотим через КФУ интегрировать этот проект в образовательное пространство всех вузов республики. Это крайне важно, чтобы везде знакомились с избирательной системой, и она была открыта, доступна и прозрачна», – заявил Председатель ЦИК.

Республиканский образовательный проект «Школа избирательного права» продлится до 29 апреля. Занятия будут проходить несколько раз в неделю в виде лекций, семинаров, деловых игр. Кроме того, запланированы практические занятия.

«Школа избирательного права» – это совместная инициатива Центральной избирательной комиссии Татарстана и Казанского федерального университета.

Цель проекта – формирование у молодежи глубоких знаний в области отечественного избирательного права, развитие правовой культуры, подготовка будущих специалистов для избирательной системы Татарстана.

В сентябре в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва.