Впервые на фестивале «Элбэдэн» будут реконструированы сражения Гражданской войны

В этом году на фестивале исторической реконструкции «Элбэдэн» в Пестречинском районе РТ впервые будут воссозданы битвы времен Гражданской войны по воспоминаниям Петра Гаврилова и других участников сражений. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий отделом научной реконструкции национального музея РТ Владислав Хабаров.

«Мы хотим рассказать не о конкретном сражении, а о событиях Гражданской войны в целом. Нам пришлось собирать по крупицам информацию о 28-й азинской дивизии. Все найденное мы объединили в один бой, условно проходящий в 1919 году во время контрнаступления Колчака», – пояснил собеседник.

Напомним, что фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» пройдет с 24 по 25 июня в селе Альвидино Пестречинского района. Помимо сражений Гражданской войны, там будут воссозданы бои в Брестской крепости в первый день Великой Отечественной войны.