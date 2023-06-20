Воссозданием исторических событий на фестивале «Эльбэдэн» займутся 300 реконструкторов

Вадим Никитин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» пройдет с 24 по 25 июня в селе Авельдино Пестречинского района, родине последнего защитника Брестской крепости Петра Гаврилова. Там поучаствуют около 300 реконструкторов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель райисполкома Вадим Никитин.

«Фестиваль исторической реконструкции „Элбэдэн“ направлен на патриотическое воспитание молодежи, прививание правильной идеологии и сохранение памяти о защитниках Родины, одним из которых был наш земляк Петр Гаврилов. В этом году планируется участие около 300 реконструкторов, будет задействована военная техника, кавалерия и авиация», — сообщил спикер.

Фестиваль пройдет уже пятый год подряд. События будут рассказывать о жизненном пути Петра Гаврилова от Гражданской войны до Великой Отечественной. Помимо самих боев на интерактивных площадках гости смогут увидеть работу представителей различных воинских специальностей в годы войны: связистов, саперов, минеров, военных медиков и других. Для детей также будет организована площадка с тематическими играми и мастер-классами и исторические квесты.

«Фестиваль „Элбэдэн“ ценен тем, что люди могут наблюдать за историческими событиями в течение дня, когда им удобно. Причем будут организованы мероприятия для всех возрастов. Молодые люди там смогут взглянуть на события, описанные в учебниках истории. Если говорить о социальных эффектах, то мы видим, что появляются все больше подростков, интересующихся реконструкторами, обрели новую жизнь интерактивные лекции о военных событиях», — отметила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Вход на мероприятие будет свободный, а гости фестиваля смогут разместиться на ночь в палаточном городке рядом с селом. Там же можно арендовать как саму палатку, так и мангальную зону, добавила организатор фестиваля Наиля Тазиева.

«Впервые в этом году мы сделаем огромное количество зон для дегустации блюд военного времени. На наших ресурсах есть возможность приехать с друзьями, с семьей, арендовать палатку, провести время рядом с нашими реконструкторами», — пояснила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что активисты во Владикавказе предлагают установить в городе памятник Петру Гаврилову, который окончил местную пехотную школу.