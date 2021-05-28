Впервые на агровыставке в Татарстане пройдут региональные соревнования «Трактор-шоу»

Впервые на агропромышленной выставке «Агроволга» в Татарстане пройдут региональные соревнования «Трактор-шоу», на которых механизаторы поборются за звание лучшего тракториста. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Конкурс будет проводиться на двух параллельных отрезках длиной около 100 метров с абсолютно идентичными препятствиями и одновременным стартом. В течение семи минут участники должны продемонстрировать технику фигурного вождения с грузом и обязательным соблюдением разметки», — отметили в министерстве.

Турнир по профессиональному мастерству управления сельхозтехникой пройдет на тракторах Deutz-Fahr на полях возле Кazan Expo.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга» состоится с 1 по 3 июля под открытым небом и внутри павильонов выставочного центра, объединяя все направления в одной локации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году выставка «День поля в Татарстане» впервые пройдет на новой площадке — Кazan Expo, а также под другим названием — «Агроволга».