В Татарстане агровыставка «День поля» впервые пройдет на площадке «Казань Экспо»

В этом году агропромышленная выставка «День поля в Татарстане» пройдет на новой площадке и под другим названием. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Много полезного получают сельхозформирования от „Дня поля“. В текущем году мероприятия выставки пройдут на новой площадке — МВЦ „Казань Экспо“. Мы и поле перевели туда. Уже в прошлом году провели посевы, мелиорацию», — рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров отметил, что агропромышленная выставка теперь будет называться «Агроволга 2021». Она пройдет 1 — 3 июля.

Ранее крупнейшая агротехнологическая выставка «День поля в Татарстане» проходила в Лаишевском районе на опытных полях Казанского научного центра РАН.

Агроволга 2021 — комплексное мероприятие, включающее агропромышленную выставку под открытым небом и деловой форум на площадках экспоцентра. В трехдневной программе предусмотрены демонстрация достижений и новых технологий сельского хозяйства, обмен опытом и форматы для определения и решения отраслевых бизнес-задач.