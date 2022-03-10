Возвращение Зарипова: стал известен состав «Ак Барса» на пятую игру против «Авангарда»

Стал известен состав «Ак Барса» на пятую игру серии четвертьфинала Восточной конференции против «Авангарда».

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущей встречей, которая завершилась победой «Ак Барса» (3:2 ОТ), в составе казанцев произошло три изменения: вместо Кирилла Петрова в состав вернулся Данис Зарипов, а Романа Рукавишникова заменил Никита Лямкин.

Что касается легионеров «Ак Барса», то в заявку на игру включены лишь трое. Это канадцы Джейсон Демерс и Джордан Уил, а также американец Стивен Кэмпфер. Еще два канадца Марк Барберио и Эрик Фер в заявку не попали.

Состав «Ак Барса»:

Кэмпфер — Хенкель, Панюков – Сафонов – Воронков

Юдин — Демерс, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов

Адамчук — Журавлев, Дыняк — Уил — Коваленко

Лямкин — Бурмистров, Глухов, Зарипов, Кателевский

вратари: Билялов — Бобков.

После четырех матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 3:1 в пользу омского клуба. Пятая игра будет сыграна сегодня в Казани в 19:30 по московскому времени.

Напомним, во вторник, 8 марта, казанцы одержали первую победу в серии над омичам (3:2 ОТ). Спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале подвела итоги встречи.