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«Возвращайтесь живыми и здоровыми»: из Нижнекамска на СВО убыли военные по контракту
Сегодня утром из Нижнекамского военкомата состоялась очередная отправка команды контрактников из восьми человек. Они будут проходить службу в подразделениях Центрального военного округа, в том числе и участвовать в специальной военной операции.
К добровольцам с напутственными словами обратились заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников, военный комиссар города Нижнекамска и Нижнекамского района РТ Газинур Ситдиков, представители духовенства и Нижнекамского отделения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», а также родственники.
«В Нижнекамске у нас сегодня убывает очередная команда наших военнослужащих по контракту», — сказал военком Ситдиков.
«У меня пожелание одно, ребята: возвращайтесь живыми и здоровыми», — отметил Александр Умников.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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