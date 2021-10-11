Возрастные работники КАМАЗа уйдут на удаленку

На удаленную работу переводятся работники КАМАЗа 65 лет и старше, если они не вакцинированы от коронавируса или не переболели Covid-19 в течение последних шести месяцев. Об этом пишет газета «Вести КАМАЗа».

Сотрудники, которые не могут выполнять свои обязанности дистанционно, будут отстранены от работы с сохранением двух третей оклада, сообщила изданию директор департамента развития персонала предприятия Светлана Михеева.

Из примерно 1,5 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше, работающих на производствах ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах, вакцинировались на сегодняшний день около 1,1 тыс. Большинство невакцинированных сотрудников этой возрастной группы — офисные служащие, и они могут быть переведены на дистанционную работу.

Принимаемые меры связаны с новыми антиковидными ограничениями в Татарстане, которые начали действовать с 11 октября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции.