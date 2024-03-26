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Общество 26 марта 2024 14:41

Возобновление работы каршеринга «Яндекс.Драйв» в Казани перенесли

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Возобновление работы каршеринга «Яндекс.Драйв» в столице Татарстана переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на представителя сервиса.

Ранее стало известно, что сервис планирует возобновить деятельность в городе с 26 марта. В компании отметили, что о точных датах ничего не известно.

В феврале в ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс Такси» из-за ценообразования.

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