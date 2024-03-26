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Возобновление работы каршеринга «Яндекс.Драйв» в Казани перенесли
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Возобновление работы каршеринга «Яндекс.Драйв» в столице Татарстана переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на представителя сервиса.
Ранее стало известно, что сервис планирует возобновить деятельность в городе с 26 марта. В компании отметили, что о точных датах ничего не известно.
В феврале в ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс Такси» из-за ценообразования.
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