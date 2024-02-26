В ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс Такси» из-за ценообразования

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», которые связаны с ценами на поездки, а также блокировкой водителей и пассажиров. Об этом «Известиям» сообщил замруководителя службы Петр Иванов.

«К нам поступают жалобы на "‎Яндекс Такси"‎ как от пассажиров, так и от водителей. За прошлый год их было более 300. Они связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками», – отметил он в интервью.

Иванов уточнил, что плата, взимаемая с перевозчиков, сейчас слишком высокая. Она составляет 28%. Ее необходимо снизить до конкурентного уровня. Агрегатор пока не исполнил требование, отметили в ФАС.

Отвечая на вопрос об инициативе установить порог максимального роста цен на такси, представитель ФАС указал, что в таком случае может возникнуть ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена.

«Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно. И в этом случае мы окажемся без такси за любые деньги, если будет экстремальная ситуация для поездки в больницу или аэропорт», — пояснил он.

